Hai un Isee sotto i 35mila euro? Ecco tutti i bonus e le agevolazioni alle quali hai diritto.
Tutte le agevolazioni con Isee sotto i 35mila euro
Assegno unico universale
Tra i primi “bonus” c’è sicuramente l’assegno unico universale, ovvero un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno figli a carico e che viene attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’Isee presentato, all’età e al numero dei figli, e alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
Il bonus asilo nido
Chi ha un Isee sotto i 35mila euro può anche accedere al bonus asilo nido. Si tratta di un sostegno economico che copre, almeno in parte, le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e le spese per le forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. I servizi ammessi per richiedere il bonus sono quelli di: nidi e micronidi; sezioni primavera; spazi gioco; servizi educativi in contesto domiciliare. Sono esclusi, a titolo di esempio, i servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie.
Bonus nuovi nati
Con Isee sotto i 35mila euro si può accedere anche al bonus nuovi nati, ovvero un’agevolazione di 1.000 euro una tantum richiedibile dalle famiglie dei nuovi nati o dalle famiglie dei bambini adottati o in affidamento preadottivo. I figli devono essere nati o adottati nel periodo che va dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.