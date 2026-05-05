Hai un Isee sotto i 35mila euro? Ecco tutti i bonus e le agevolazioni alle quali hai diritto.

Tra i primi “bonus” c’è sicuramente l’assegno unico universale, ovvero un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno figli a carico e che viene attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’Isee presentato, all’età e al numero dei figli, e alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Il bonus asilo nido