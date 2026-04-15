Irene Capuano ha appena annunciato su Instagram la sua seconda gravidanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

con uno scatto dolcissimo pieno di palloncini bianchi, in compagnia del compagno Christian Galletta, ha annunciato ufficialmente di aspettare un bambino, tenendo in braccio il piccolo Nicholas che presto diventerà fratello maggiore.

Nella didascalia ha scritto: “Avevate ragione HO UNA LUCE DIVERSA. Sta arrivando un secondo uragano nella nostra vita. Baby 2 is coming!”

Il giornalino rappresentato nella foto di famiglia riporta la data del 2026 come anno di nascita del bambino “The Baby Times — Cooming soon 2026”. Il primo figlio della coppia è nato nel novembre 2023.

La storia di Irene Capuano

Irene Capuano è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, omonima della attuale compagna di Francesco Arca.

Era scesa dalla famosa scalinata dello studio per corteggiare Luigi Mastroianni che, poi, la scelse. Dopo la storia con Luigi ha conosciuto l’imprenditore Christian Galletta con cui ormai sta da tre anni.