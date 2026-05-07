Domiziana Giovinazzo incinta: aspetta una bambina

L’attrice Domiziana Giovinazzo è incinta del terzo figlio e aveva già dato l’annuncio tempo fa sul suo profilo Instagram. Oggi però comunica al suo pubblico che lei e il marito sono in dolce attesa di una bambina.

Negli scatti Domiziana incinta con il marito, insieme mentre passeggiano su una spiaggia, indossando abiti che richiamano le tonalità del rosa e un fumo appunto rosa. Per non lasciare dubbi, Domiziana ha poi accompagnato questi scatti con una breve ma importante frase: “Ti ho sognata così tanto… “.

L’attrice aveva dato l’annuncio della gravidanza a Febbraio 2026, sempre in un post Instagram dove si è mostrata in un video con le mani della famiglia (marito e figli) e poi un’ecografia della bambina, scrivendo:

La vita è un dono che si rinnova ogni volta che un cuore sceglie di arrivare nel mondo.

Oggi il nostro è colmo di gratitudine e meraviglia…e che dire di voi..Lollo e Leo non state più nella pelle, nei vostri occhi percepisco già la promessa di protezione, complicità e amore infinito nei suoi confronti .

La vita ci insegna che l’amore vero non si divide, ma si moltiplica…che la felicità non è qualcosa da cercare lontano, ma cresce tra le mura di casa, nelle risate dei figli, negli abbracci che profumano di futuro.

Tu sei già parte dei nostri sogni, dei nostri pensieri, del nostro cuore.Ti aspettiamo con un amore che non ha misura.

Domiziana è già mamma di due maschietti, Lorenzo e Leonardo e presto sarà mamma anche di una bambina.

Non ha ancora svelato il nome, ma siamo davvero felici per lei e la sua famiglia!

Diventata celebre nella fiction Rai, Un Medico in Famiglia, dove ha interpretato il ruolo di Elena (sorella gemella di Bobò) per 15 episodi dal 2009 al 2013, Domiziana ha poi recitato nelle serie Don Matteo e Nero a metà, rispettivamente per un episodio ciascuna.