I 5 anni di Luna Marì Spinalbese, alla festa c'è anche Stefano Di Martino

Una grande famiglia unita. Così la showgirl argentina ha commentato le foto per la festa della secondogenita, a cui ha partecipato anche Stefano Di Martino.

Luna Marì Spinalbese ha festeggiato il suo quinto compleanno circondata dall’affetto della famiglia. Per l’occasione Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram una serie di fotografie della festa, raccontando una giornata trascorsa insieme alle persone più importanti della vita della bambina.

Tra gli invitati non mancava il papà, Antonino Spinalbese, da sempre molto presente nella crescita della figlia. Accanto a lui anche Ignazio Moser, con la piccola Clara Isabel – mentre la moglie Cecilia Rodriguez, zia della festeggiata, era impegnata in un evento – Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino, la cui presenza ha attirato l’attenzione dei follower. Nonostante la fine del matrimonio con Belen, il conduttore continua infatti a mantenere un rapporto di grande affetto con Luna Marì, costruito negli anni trascorsi insieme.

A corredo degli scatti della festa, la showgirl ha scritto: “Che bella è una famiglia unita”, una frase che molti hanno interpretato come il simbolo di un equilibrio ritrovato, nel quale il benessere dei figli viene prima di tutto.