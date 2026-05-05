Cameron Diaz è diventata di nuovo mamma a 53 anni. Lei e il marito Benji Madden hanno annunciato la nascita del terzo figlio lunedì 4 maggio sul profilo Instagram del musicista. Non viene mostrato il volto del neonato ma un disegno: una nave pirata con sotto il nome del bambino, ovvero Nautas Madden.

Cameron Diaz mamma a 53 anni, è nato il terzo figlio Nautas Madden

Per Cameron, che compirà 54 anni ad agosto è il terzo figlio dopo Raddix Wildflower e Cardinal. Nel post su Instagram il padre ha detto di sentirsi fortunato ed emozionato, e ha aggiunto che i loro figli sono sani e felici. Insieme al disegno della nave, ha condiviso anche altre illustrazioni, tra cui un cardinale – un chiaro riferimento al secondogenito Cardinal – e una pianta in vaso. “Cameron ed io siamo felici, emozionati e ci sentiamo così fortunati di annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. Benvenuto al mondo, figliolo. Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri figli sono sani e felici, e ne siamo grati”.

In un’intervista alla BBC, Cameron Diaz aveva raccontato il suo rapporto con la maternità: “Le donne che hanno figli della mia età sono letteralmente vent’anni più giovani, ed è una situazione interessante perché io non ho quell’età. E va benissimo. Ma voglio sentirmi energica come loro per mio figlio”.