Briga e Arianna Montefiori annunciano sui social la nascita di Allegra.

La bambina è nata ieri, mercoledì 25 marzo. La coppia ha voluto condividere con tutti l’immensa gioia. I due sono una coppia dal 2019 e si sono sposati nel 2021.

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori

I due avevano annunciato di aspettare una bambina a novembre del 2025 ospiti a Verissimo, raccontando come per loro non sia stato facile diventare genitori: “Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene”, aveva spiegato Arianna.

All’inizio sembrava trattarsi di una gravidanza gemellare ma uno dei feti non si è sviluppato. È stato un momento difficile per la coppia e la stessa Montefiori aveva affermato: “Io mi sentivo già mamma di due bambini. Quando dall’ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l’avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c’è un angioletto che ci protegge”.