In ospedale per forti mal di pancia, muore a 5 anni. Tragedia al Meyer di Firenze

I genitori lo hanno portato per quello che doveva essere un banale esame di routine, una risonanza magnetica per chiarire le cause dei frequenti mal di pancia che accusava; la situazione invece è precipitata, e nella notte tra venerdì e sabato un bambino di 5 anni è deceduto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo non aveva alcuna patologia nota, e si era recato al nosocomio fiorentino per effettuare la risonanza magnetica; nella mattinata di venerdì avrebbe assunto il mezzo di contrasto necessario a effettuare l’esame, svolto in un secondo momento; pare però che la risonanza non sia riuscita del tutto, spingendo i medici a effettuare un secondo tentativo un’ora più tardi.

Il bambino avrebbe però iniziato ad accusare forti mal di pancia fino a essere trasferito in pronto soccorso, dove i medici avrebbero poi deciso di trasferirlo nel reparto di degenza per tenerlo in osservazione durante la notte; attorno all’una la drammatica scoperta: il padre del bimbo, che dormiva nel letto accanto a lui, si è accorto che non respirava più. Gli infermieri intervenuti non sono riusciti a rianimarlo, e non è restato altro da fare che dichiararne il decesso.

Proprio il Meyer ha provveduto ad avvisare le autorità, che nella mattinata di sabato, su disposizione del magistrato di turno Ester Nocera, hanno acquisito il fascicolo sanitario del piccolo paziente; sarà l’autopsia, prevista per i prossimi giorni, a chiarire presumibilmente le cause della morte. Il corpo del bambino è stato trasferito nel reparto di medicina legale del vicino ospedale di Careggi, dove sarà svolto l’esame autoptico.

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Saranno da chiarire anche eventuali omissioni e responsabilità del personale sanitario, perciò importantissimi saranno anche gli accertamenti tecnici che la Procura potrebbe disporre già nei prossimi giorni sul corpo; al momento è stata aperta un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti, mentre gli inquirenti avrebbero già iniziato a raccogliere le prime testimonianze, a partire dai genitori del piccolo, chiaramente sotto shock.

La direzione del Meyer ha già fatto sapere di rendersi completamente disponibile con le autorità per l’espletamento di ogni pratica, al fine di individuare le cause che hanno portato alla scomparsa del bambino.