Angela Caloisi e Paolo Crivellin, da Uomini e Donne all'arrivo del primo figlio insieme

La coppia è insieme dal 2019, e lo scorso anno si è sposata.

“Non ci crediamo ancora”. Con queste parole l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Angela Caloisi ha annunciato sui social una delle notizie più importanti della sua vita: l’arrivo del primo figlio con Paolo Crivellin, conosciuto proprio nel dating show di Canale 5.

Con un dolcissimo video condiviso sui social, Caloisi e Crivellin, insieme dal 2019, hanno mostrato l’ecografia del bebè e ripercorso a ritroso i primi momenti della gravidanza.

Per la coppia si tratta di un sogno che si realizza a meno di un anno dal matrimonio. Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono infatti diventati marito e moglie il 31 luglio scorso e già allora avevano raccontato il desiderio di costruire una famiglia insieme.

L’annuncio della gravidanza ha subito raccolto l’affetto di amici e fan, compresi molti volti noti del programma di Maria De Filippi. Tra i primi a congratularsi ci sono stati Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. “Sarà il viaggio più bello di tutti”, ha scritto Cirrincione, mamma di Allegra, sotto il post condiviso dalla coppia.

Quella formata da Caloisi e Crivellinè una delle relazioni più solide nate all’interno di Uomini e Donne. I due si sono scelti nel febbraio di sette anni fa e, da allora, hanno sempre vissuto la loro storia lontano dai riflettori, mantenendo grande riservatezza sulla vita privata.

Nel corso di un’intervista a Verissimo, la coppia aveva raccontato di aver attraversato anche momenti difficili durante i loro sette anni insieme, riuscendo però sempre a superarli uniti. Oggi, con l’arrivo del loro primo figlio, si preparano a iniziare un nuovo capitolo della loro storia d’amore.