Alex Belli e Delia Duran annunciano sul loro profilo instagram la nascita del primo figlio. “È nato Gabriel” sotto ad un post che ritrae il nuovo nato. La coppia ha però deciso di non mostrare il neonato in volto, mostrandone sole le manine. Il bambino è nato alle 9.53 del 23 marzo 2026, al San Raffaele di Milano. Dalle prime informazioni si evince che tutto sia andato per il meglio.

Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato la nascita del loro figlio

In tantissimi hanno risposto all’annuncio della coppia congratulandosi per la nascita del piccolo Gabriel. Sono moltissimi anche i vip che hanno voluto lasciare un commento affettuoso. Ricordiamo che per la coppia questo bambino rappresenta una sorta di miracolo, spiegando che da anni stavano provando a diventare genitori.

La coppia è stata anche ospite di Silvia Toffanin dove hanno raccontato i grandi cambiamenti nel loro stile di vita legati alla nascita del loro primo figlio.