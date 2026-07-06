Si può praticare il digiuno intermittente in gravidanza?

Di solito il digiuno intermittente è sconsigliato in gravidanza e in allattamento. Ma ci sono delle eccezioni. Daremo qui delle informazioni di massima, tuttavia è fondamentale chiedere consiglio medico e nutrizionistico prima di imbarcarsi in una decisione cruciale in un periodo delicato come la gestazione e il puerperio.

Cos’è il digiuno intermittente

Il digiuno intermittente è un’abitudine alimentare volta al dimagrimento o al mantenimento del peso forma, grazie alla regolarizzazione dell’insulina: quando ci si approccia a esso, durante la giornata o la settimana, vengono alternate fasi orarie o giornaliere in cui si mangia, a fasi in cui si digiuna, secondo questi modelli:

Metodo 16:8 in cui si digiuna per 16 ore e si concentrano i pasti nelle restanti 8 ore;

Metodo 14:10 in cui 10 sono le ore dei pasti e 14 del digiuno;

Schema 5:2 in cui si mangia normalmente per 5 giorni alla settimana, mentre si limitano le calorie a 500-600 negli altri 2 giorni.

Naturalmente il digiuno intermittente deve essere accompagnato da una dieta sana: non ci si può abbuffare di cibo ultraprocessato oppure poco salutare nelle ore in cui si consumano i pasti. Mentre si digiuna invece, si deve restare idratati: vanno benissimo acqua, caffè e tè, purché non zuccherati.

Il digiuno intermittente in gravidanza

Ci sono due studi interessanti che riguardano il digiuno intermittente in gravidanza. Il primo è del 2023 e si intitola Is intermittent fasting really beneficial for women with GDM? A mini-review. Parla di come il diabete gestazionale sia in aumento, mentre il digiuno intermittente abbia dato buoni risultati sulla salute cardiovascolare e sullo stress ossidativo, in particolare nel diabete di tipo 2, e come le due cose non debbano essere necessariamente messe in correlazione. L’esito dello studio è infatti controverso. Vi si legge:

Le evidenze degli studi supportano l’ipotesi che il digiuno intermittente o altri tipi di restrizione energetica, insieme all’esercizio fisico, contribuiscano a migliorare gli esiti materni e fetali nelle donne con diabete gestazionale. Le evidenze suggeriscono che il digiuno intermittente possa contribuire a ridurre i livelli di glicemia e il peso nelle donne affette da diabete gestazionale. Una madre che pratica il digiuno intermittente durante la gravidanza, soprattutto in presenza di diabete gestazionale, espone al rischio di compromettere lo sviluppo e la crescita ottimali del bambino, con conseguente nascita di neonati sottopeso o sovrappeso, oltre ad altre complicazioni.

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Nel 2025 è uscito invece lo studio dal titolo Intermittent Fasting During Pregnancy and Neonatal Birth Weight: A Systematic Review and Meta-Analysis. In esso viene paragonato il digiuno intermittente ad altri tipi di digiuno per ragioni religiose, come per esempio il Ramadan. In entrambi i casi, questi digiuni sono stati associati a una riduzione del peso del neonato alla nascita, almeno in una piccola percentuale di casi, sebbene statisticamente significativa. I neonati normopeso erano collegati e gravidanze di donne sane che mantenevano un’alimentazione e un’idratazione adeguate nelle ore in cui si alimentavano. Facevano eccezione però coloro che digiunavano nelle prime fasi di gravidanza e chi viveva in ambienti caldi.

Cosa mangiare

Come detto, il cibo spazzatura è bandito anche con il digiuno intermittente. La dieta mediterranea può essere di solito una scelta salutare, soprattutto se accompagnata da un esercizio fisico quotidiano anche leggero. In generale però è sempre bene chiedere aiuto al nutrizionista o alla nutrizionista, per organizzare dei pasti equilibrati senza rinunciare a nulla e secondo le proprie preferenze o necessità alimentari.

Consigli utili

Gli studi citati non danno una ricetta valida per tutte. Se già praticate il digiuno intermittente e lo fate mentre siete seguite da un nutrizionista o una nutrizionista, vi basterà informare dell’essere rimaste incinte e sapranno darvi i consigli utili al vostro caso. Ogni donne è diversa, come lo è ogni gravidanza. In caso di diabete gestazionale, va chiesto consiglio anche al ginecologo o alla ginecologa, soprattutto se state iniziando ora con la pratica del digiuno intermittente.